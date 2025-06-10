Красноярск заказал 150 газовых автобусов за 4,6 миллиарда рублей

Автобусы будут оснащены современными системами видеонаблюдения, кондиционерами и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Внутри каждого автобуса предусмотрено около 26 посадочных мест и одно для инвалидной коляски, при этом общая вместимость составит не менее 91 пассажира.