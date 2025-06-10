Красноярск заказал 150 газовых автобусов за 4,6 миллиарда рублей

Стало известно, что городские власти Красноярска намерены приобрести в лизинг 150 больших автобусов, работающих на газомоторном топливе. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное предприятие КПАТП № 7, а начальная стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда рублей. Поставка новых автобусов будет осуществляться в два этапа: первые 85 единиц должны поступить до 15 октября 2025 года, а оставшиеся 65 — до 30 ноября текущего года.
Автобусы будут оснащены современными системами видеонаблюдения, кондиционерами и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Внутри каждого автобуса предусмотрено около 26 посадочных мест и одно для инвалидной коляски, при этом общая вместимость составит не менее 91 пассажира.
Кроме того, новые автобусы будут окрашены в голубой цвет и украшены надписями «Енисей», «На природном газе», «Чистое движение», «400 Красноярск», а также изображением льва и гербом города.
Все автобусы должны быть выпущены в 2025 году, а окончательный расчет за транспорт планируется произвести до 30 сентября 2030 года.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае дизтопливо попало в Енисей из-за повреждения теплохода.