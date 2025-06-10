Овчинский: День России отметят на площадке «Макет Москвы» на ВДНХ

«В День России мы подготовили программу, которая позволит гостям по-новому взглянуть на столицу и ощутить гордость за нашу страну. Каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 в павильоне будут проходить светотехнические шоу, которые подарят гостям незабываемые впечатления и праздничное настроение. В 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10 сотрудники павильона проведут обзорные экскурсии и расскажут о том, как создавался этот уникальный макет, а также о его технических возможностях и интересных деталях», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.