Овчинский: День России отметят на площадке «Макет Москвы» на ВДНХ

На выставке будет представлена детализированная копия исторического центра столицы в границах Садового кольца.
12 июня выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ станет одной из ключевых локаций для празднования Дня России. Гостей ожидает насыщенная программа, включающая интерактивные экскурсии, познавательную викторину и яркие световые шоу, которые позволят взглянуть на столицу с нового ракурса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В этот день посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие по макету Москвы, где в миниатюре воссоздана центральная часть города в пределах Садового кольца. На входе в павильон будет возможность сделать аквагрим с изображением главного символа страны — флага России.
Отмечается, что «Макет Москвы» — это не просто выставка, а место, где история и современность пересекаются в самых разных формах.
«В День России мы подготовили программу, которая позволит гостям по-новому взглянуть на столицу и ощутить гордость за нашу страну. Каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 в павильоне будут проходить светотехнические шоу, которые подарят гостям незабываемые впечатления и праздничное настроение. В 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10 сотрудники павильона проведут обзорные экскурсии и расскажут о том, как создавался этот уникальный макет, а также о его технических возможностях и интересных деталях», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Основным экспонатом выставочного центра является точная копия центра Москвы, уменьшенная в 400 раз. Система видеообзора позволит гостям детально рассмотреть даже самые мелкие элементы архитектурного макета, выполненные с удивительной точностью. После экскурсии все желающие смогут проверить свои знания о столице, участвуя в интерактивной викторине. Победителей ждут памятные призы.
Создание макета Москвы началось в 2012 году по решению мэра столицы Сергея Собянина. В проекте участвовали более 60 специалистов — архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков.
Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Подробную информацию, расписание световых шоу и возможность записаться на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru или через мобильное приложение «Макет Москвы», а также по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее Владислав Овчинский сообщал о специальной программе для посетителей павильона «Макет Москвы» во время майских праздников. За восемь дней выставку посетили более 25 тысяч москвичей и гостей столицы. В первые четыре дня праздников проводились обзорные экскурсии, после чего активно проходили интерактивные викторины о Москве и её истории.
Среди посетителей были иностранные туристы из Индии, Беларуси, Китая, Вьетнама, Кыргызстана и других стран. Для них предусмотрены аудиогиды на шести языках: английском, китайском, немецком, французском, арабском и русском. Их можно получить бесплатно по запросу у администратора или через мобильное приложение «Макет Москвы».