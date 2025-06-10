На ликвидацию последствий ЧП с танкерами выделят еще более 1,4 млрд рублей

В связи с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшим в результате крушения танкеров 15 декабря 2024 года, правительство приняло решение выделить дополнительные средства из резервного фонда, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общая сумма выделенных средств составляет более 1,4 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов и устранение его последствий.
Средства будут использованы для мониторинга загрязнения водной среды, локализации и ликвидации загрязнения. Также планируется провести обследование затонувших фрагментов судов, чтобы определить места возможного выхода оставшихся нефтепродуктов. Эти места будут герметизированы, добавили в пресс-службе.
Напомним, крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. В море попали почти 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор направил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом на общую сумму свыше 84,9 млрд рублей.