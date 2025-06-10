На ликвидацию последствий ЧП с танкерами выделят еще более 1,4 млрд рублей

Средства будут использованы для мониторинга загрязнения водной среды, локализации и ликвидации загрязнения. Также планируется провести обследование затонувших фрагментов судов, чтобы определить места возможного выхода оставшихся нефтепродуктов. Эти места будут герметизированы, добавили в пресс-службе.