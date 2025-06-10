Shot: Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце

В Турции десятки российских туристов обратились за медицинской помощью из-за серьезной реакции на солнце. Особенно острой ситуация является в Анталье, Кемере и Сиде. Об этом сообщает Shot.
По рассказам отдыхающих, жара до 40 градусов и активное ультрафиолетовое излучение вызвали у них внезапную аллергию: кремы от загара не помогают, а симптомы включают сильный зуд, покраснение кожи, высыпания, головокружение и слабость.
Такие случаи не покрываются страховкой, поэтому россиянам приходится оплачивать лечение самостоятельно. Одни вызывают врача в отель, другие едут в местные клиники, где им ставят диагноз «солнечная аллергия». В тяжелых случаях туристам ставят капельницу, стоимость которой достигает 120 долларов.
Чтобы избежать проблем, отдыхающие стали соблюдать осторожность: стараются не выходить на солнце с 12:00 до 15:00, используют защитные кремы, покупают купальники с повышенной защитой от ультрафиолета и головные уборы. Медики советуют учитывать особенности климата и не игнорировать первые симптомы аллергии, чтобы не испортить отпуск и избежать серьезных осложнений, передает Telegram-канал.
Аллергия — иммунный ответ организма на вещество, которое он ошибочно воспринимает как опасное. Этот ответ может содержать разные симптомы — от насморка до анафилактического шока. Поэтому вопрос получения больничного листа у аллергиков особенно актуален, особенно в период цветения.