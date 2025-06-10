Shot: Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце

Чтобы избежать проблем, отдыхающие стали соблюдать осторожность: стараются не выходить на солнце с 12:00 до 15:00, используют защитные кремы, покупают купальники с повышенной защитой от ультрафиолета и головные уборы. Медики советуют учитывать особенности климата и не игнорировать первые симптомы аллергии, чтобы не испортить отпуск и избежать серьезных осложнений, передает Telegram-канал.