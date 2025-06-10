В Братске действует особый противопожарный режим

В Братске с 31 мая по 30 июня действует особый противопожарный режим. Всего с начала 2025 года в городе произошло три ландшафтных пожара, а в прошлом году за этот же период их было 34. Очагов огня в лесу не зарегистрировано. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, обращают внимание на ситуацию в СНТ, там в этом году насчитывается уже 39 пожаров.