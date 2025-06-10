В Братске действует особый противопожарный режим

В Братске с 31 мая по 30 июня действует особый противопожарный режим. Всего с начала 2025 года в городе произошло три ландшафтных пожара, а в прошлом году за этот же период их было 34. Очагов огня в лесу не зарегистрировано. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, обращают внимание на ситуацию в СНТ, там в этом году насчитывается уже 39 пожаров.
— В этом году травы будет очень много, в начале июня она уже высокая. Значит, в следующем году это будет большой сухостой. Мы должны принять все меры, чтобы на территориях дач всю траву выкашивали. Особенно на заброшенных участках, — подчеркнул мэр Братска Александр Дубровин.
Весной уже провели отжиги сухой травы на площади более 520 гектаров. Чтобы вовремя заметить очаг задымления, в лесах установили восемь круговых видеокамер. В период особого противопожарного режима людям запрещено разводить костры, готовить еду на открытом огне и самостоятельно выжигать растительность и мусор. Тем, кто нарушит правила, грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей.