Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске действует особый противопожарный режим

С начала года на территории города произошло три пожара.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске с 31 мая по 30 июня действует особый противопожарный режим. Всего с начала 2025 года в городе произошло три ландшафтных пожара, а в прошлом году за этот же период их было 34. Очагов огня в лесу не зарегистрировано. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, обращают внимание на ситуацию в СНТ, там в этом году насчитывается уже 39 пожаров.

— В этом году травы будет очень много, в начале июня она уже высокая. Значит, в следующем году это будет большой сухостой. Мы должны принять все меры, чтобы на территориях дач всю траву выкашивали. Особенно на заброшенных участках, — подчеркнул мэр Братска Александр Дубровин.

Весной уже провели отжиги сухой травы на площади более 520 гектаров. Чтобы вовремя заметить очаг задымления, в лесах установили восемь круговых видеокамер. В период особого противопожарного режима людям запрещено разводить костры, готовить еду на открытом огне и самостоятельно выжигать растительность и мусор. Тем, кто нарушит правила, грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей.