Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская телебашня засияет в цветах триколора ко Дню России

12 июня, в День России, телебашня в Самаре зажжётся праздничной иллюминацией.

Качество жизни в вашем регионе

12 июня, в День России, телебашня в Самаре зажжётся праздничной иллюминацией. На её медиафасаде появятся надпись «С Днём России!», а также изображения флага, российских истребителей с триколорными следами и другие символы праздника.

Иллюминация станет частью всероссийской акции. Аналогичные световые шоу пройдут на телебашнях и мачтах в десятках городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Якутск, Махачкалу и другие.

Ранее мы писали, что 12 июня на площади Куйбышева в Самаре пройдёт большой концерт в честь Дня России. Хэдлайнером вечера станет группа «Звери».

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.