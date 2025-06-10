Самарская телебашня засияет в цветах триколора ко Дню России

12 июня, в День России, телебашня в Самаре зажжётся праздничной иллюминацией. На её медиафасаде появятся надпись «С Днём России!», а также изображения флага, российских истребителей с триколорными следами и другие символы праздника.
Иллюминация станет частью всероссийской акции. Аналогичные световые шоу пройдут на телебашнях и мачтах в десятках городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Якутск, Махачкалу и другие.
Ранее мы писали, что 12 июня на площади Куйбышева в Самаре пройдёт большой концерт в честь Дня России. Хэдлайнером вечера станет группа «Звери».
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