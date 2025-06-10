Российские ученые нашли способ быстро диагностировать рак крови

Международный исследовательский коллектив, включающий специалистов Самарского университета, разработал новый метод для выявления множественной миеломы — онкологического заболевания крови. В отличие от существующих методов диагностики, новый способ отличается скоростью и меньшей стоимостью. Результаты исследования опубликованы в журнале Light: Advanced Manufacturing.
Множественная миелома — это опухолевое заболевание клеток плазмы крови, которое ежегодно диагностируется примерно у 7 из 100 000 человек. Существующие методы диагностики миеломы являются дорогостоящими и требуют инвазивного отбора проб, что создает определенные трудности для широкого применения.
Новый метод, разработанный специалистами Самарского университета совместно с коллегами из медицинских учреждений Самары и Северо-Западного университета (Сиань, Китай), основан на сочетании технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и искусственного интеллекта. Этот подход позволяет сделать диагностику более доступной и быстрой, рассказала доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко.
Методика предполагает использование лазера и подложек с наночастицами серебра, на которые наносится капля сыворотки крови. Наночастицы серебра усиливают «химический отпечаток» крови, позволяя выявлять изменения, характерные для множественной миеломы, даже в малых количествах. Анализ этих сигналов с помощью искусственного интеллекта позволяет определить наличие заболевания с точностью более 96 процентов. Ученые планируют дальнейшее расширение исследований и автоматизацию процесса анализа для создания компактных устройств для быстрой диагностики в клинических условиях.
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