Российские ученые нашли способ быстро диагностировать рак крови

Методика предполагает использование лазера и подложек с наночастицами серебра, на которые наносится капля сыворотки крови. Наночастицы серебра усиливают «химический отпечаток» крови, позволяя выявлять изменения, характерные для множественной миеломы, даже в малых количествах. Анализ этих сигналов с помощью искусственного интеллекта позволяет определить наличие заболевания с точностью более 96 процентов. Ученые планируют дальнейшее расширение исследований и автоматизацию процесса анализа для создания компактных устройств для быстрой диагностики в клинических условиях.