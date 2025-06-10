Дембельский кей-поп: звезды южнокорейской группы BTS демобилизовались

Рейна Лорена Кинтеро Севилья провела в самолете из Мехико почти 18 часов. «Клянусь, мне показалось, что прошло совсем немного времени, потому что мы так рады быть здесь, видеть, как демобилизуют мальчиков, рады быть в Южной Корее, в родных городах наших мальчиков, которых мы любим, которых мы обожаем», — сказала она.