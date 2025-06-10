Дембельский кей-поп: звезды южнокорейской группы BTS демобилизовались

Звезды южнокорейского бой-бэнда BTS RM и Ви демобилизовались после прохождения военной службы в Южной Корее. Сотни фанатов, некоторые из которых приехали аж из Мексики, собрались, чтобы поприветствовать участников группы, вернувшихся к гражданской жизни.
Суперзвезды K-pop RM и V из группы BTS были уволены из вооруженных сил Южной Кореи после прохождения обязательной военной службы, пишет The Guardian.
Обоих дембелей приветствовали во вторник в городе Чхунчхон, когда около 200 фанатов, некоторые из которых приехали из Мексики, Турции и Бразилии, встретили исполниетелей аплодисментами.
Рейна Лорена Кинтеро Севилья провела в самолете из Мехико почти 18 часов. «Клянусь, мне показалось, что прошло совсем немного времени, потому что мы так рады быть здесь, видеть, как демобилизуют мальчиков, рады быть в Южной Корее, в родных городах наших мальчиков, которых мы любим, которых мы обожаем», — сказала она.
Как напоминает The Guardian, RM (в миру Ким Намджун) и Ви (он же Ким Тхэхён) начали свою службу в декабре 2023 года, в то время как трое других участников BTS — Джин, Джей-Хоуп и Шуга — уже несколько месяцев как были призваны на военную службу.
Джин, старейший участник супергруппы K-pop, был уволен из армии в июне 2024 года. Джей-Хоуп демобилизовался в октябре. Чимин и Чонгук должны быть уволены в запас в среду, пишет The Guardian.
Седьмой участник, Шуга, выполняет свои обязанности в качестве агента социальной службы, что является альтернативой военной службе. Он должен быть вернуться на гражданку позже в этом месяце.
Семеро участников BTS планируют воссоединиться как группа где-то в 2025 году, отмечает The Guardian.
В Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет по закону обязаны отслужить в армии от 18 до 21 месяца в рамках системы воинской повинности.
Закон предусматривает особые льготы для спортсменов, музыкантов классической и традиционной музыки, артистов балета и других танцоров, если они получили высшие призы на определенных конкурсах и, по оценкам, повысили национальный престиж. Звезды Кей-поп и другие артисты эстрады не пользуются такими привилегиями.
Однако участники ансамбля BTS смогли отложить свою службу после того, как Национальная ассамблея пересмотрела Закон о военной службе, разрешив звездам K-pop откладывать призыв на военную службу до достижения 30-летнего возраста.
В обществе шли жаркие дебаты о том, следует ли предлагать специальные льготы для участников BTS, пока в 2022 году управляющее агентство группы не объявило, что все семь участников будут выполнять свои обязанности.