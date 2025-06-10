Работникам Башкирии премии будут начислять по новым правилам

Отдельно оговаривается вопрос дисциплинарных взысканий. Если к работнику применялось взыскание, работодатель вправе уменьшить премию, но только за тот период, когда было зафиксировано нарушение. При этом снижение не может превышать 20% от положенной суммы выплаты.