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Работникам Башкирии премии будут начислять по новым правилам

В Башкирии для работодателей меняются правила начисления премий.

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Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменятся правила премирования работников. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщает республиканская Гострудинспекция. С приходом осени работодатели будут обязаны более детально прописывать все аспекты системы поощрений во внутренних документах.

Согласно новым требованиям, необходимо четко регламентировать виды и размеры премиальных выплат, периоды их начисления, а также конкретные условия получения. Особое внимание уделяется зависимости размера вознаграждения от качества и эффективности труда, продолжительности работы сотрудника в организации.

Отдельно оговаривается вопрос дисциплинарных взысканий. Если к работнику применялось взыскание, работодатель вправе уменьшить премию, но только за тот период, когда было зафиксировано нарушение. При этом снижение не может превышать 20% от положенной суммы выплаты.

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