Эксперт Мотин: грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию

Кондиционеры при отсутствии должного ухода способны не только распространять неприятный запах плесени, но и становиться причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом в беседе с RT рассказал доцент кафедры промышленной инженерии и руководитель учебного центра «Дантекс» Университета РОСБИОТЕХ Вячеслав Мотин.
По его словам, влажная среда внутри кондиционера благоприятствует развитию плесени — в частности, таких видов, как Aspergillus и Cladosporium, — а также бактерий, включая Legionella. Эти микроорганизмы распространяются с воздухом, вызывая аллергические реакции, приступы астмы, инфекции дыхательных путей и даже тяжёлую пневмонию. Особенно опасна бактерия Legionella pneumophila, которая активно размножается в немытых системах кондиционирования. В зону повышенного риска, по его мнению, попадают пожилые люди и курящие.
Мотин подчеркнул, что постоянное вдыхание загрязнённого воздуха может приводить к таким симптомам, как головные боли, раздражение слизистых оболочек и хроническая усталость. Особенно остро на такие воздействия реагируют дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Эксперт также добавил, что избежать негативных последствий можно при соблюдении простых правил: необходимо регулярно промывать фильтры (примерно раз в две-три недели), применять специальные антимикробные средства и следить за уровнем влажности в помещении.
«Использовать специальные антимикробные спреи для кондиционеров. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность. Один-два раза в год нужно вызывать специалистов для глубокой очистки системы. Кондиционер не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Гигиена системы — залог безопасной прохлады», — заключил эксперт.
Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, профессор Ольга Ткачева раскрыла риски перепадов температур из-за кондиционеров.