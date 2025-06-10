Эксперт Мотин: грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию

По его словам, влажная среда внутри кондиционера благоприятствует развитию плесени — в частности, таких видов, как Aspergillus и Cladosporium, — а также бактерий, включая Legionella. Эти микроорганизмы распространяются с воздухом, вызывая аллергические реакции, приступы астмы, инфекции дыхательных путей и даже тяжёлую пневмонию. Особенно опасна бактерия Legionella pneumophila, которая активно размножается в немытых системах кондиционирования. В зону повышенного риска, по его мнению, попадают пожилые люди и курящие.