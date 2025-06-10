Центр Москвы перекроют в связи с концертом ко Дню России 11 июня

В этот день движение транспорта закроют на улице Ильинке — от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке — от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.
Ограничения коснутся и парковки. Уже с полуночи 10 июня и до завершения мероприятий будет запрещена стоянка на Фрунзенской набережной. С 11 июня аналогичный запрет будет действовать на улицах Ильинка и Варварка.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, чтобы избежать пробок и неудобств, передает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Пешеходный мост «Багратион» с 12 мая также был временно закрыт для проведения плановой реконструкции. Жителей и гостей города на время работ призвали пользоваться Филевской линией метро, Московским центральным кольцом, четвертым маршрутом Московского центрального диаметра, а также регулярным речным транспортном и автобусами.