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Центр Москвы перекроют в связи с концертом ко Дню России 11 июня

ЦОДД сообщил о временных ограничениях движения в центре столицы в связи с проведением концерта ко Дню России. Изменения вступят в силу 11 июня и будут действовать с 7:00 до 23:00.

Источник: Freepik.com

В этот день движение транспорта закроют на улице Ильинке — от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке — от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.

Ограничения коснутся и парковки. Уже с полуночи 10 июня и до завершения мероприятий будет запрещена стоянка на Фрунзенской набережной. С 11 июня аналогичный запрет будет действовать на улицах Ильинка и Варварка.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений, чтобы избежать пробок и неудобств, передает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Пешеходный мост «Багратион» с 12 мая также был временно закрыт для проведения плановой реконструкции. Жителей и гостей города на время работ призвали пользоваться Филевской линией метро, Московским центральным кольцом, четвертым маршрутом Московского центрального диаметра, а также регулярным речным транспортном и автобусами.