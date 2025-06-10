WSJ: Си Цзиньпин ужесточает контроль над пьянством и расточительством чиновников

Поводом стал вопиющий случай в городе Синьян: в марте на семинаре, посвящённом бережливости, пятеро местных руководителей во время обеда выпили четыре бутылки крепкого алкогольного напитка байцзю. Один из них скончался в тот же день. Остальные попытались скрыть нарушение, подкупив семью погибшего и умолчав о выпивке в отчётах.