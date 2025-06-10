WSJ: Си Цзиньпин ужесточает контроль над пьянством и расточительством чиновников

В Китае набирает обороты кампания Си Цзиньпина по борьбе с расточительством и пьянством среди чиновников. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Поводом стал вопиющий случай в городе Синьян: в марте на семинаре, посвящённом бережливости, пятеро местных руководителей во время обеда выпили четыре бутылки крепкого алкогольного напитка байцзю. Один из них скончался в тот же день. Остальные попытались скрыть нарушение, подкупив семью погибшего и умолчав о выпивке в отчётах.
Центральная комиссия по проверке дисциплины не оставила инцидент без внимания. «Приказы звучали раз за разом, но некоторые чиновники их проигнорировали», — заявили в ведомстве, пообещав «нулевую терпимость» к подобным проступкам. Более десяти человек получили наказания: от выговоров до понижений в должности и исключения из партии.
После инцидента власти КНР обновили правила. Теперь на официальных мероприятиях запрещены алкоголь, дорогие блюда и сигареты. Под запретом также пышные цветочные композиции, вычурные фоны для встреч и закупка дорогостоящего оборудования.
Ранее в Китае казнили чиновника за хищение средств и взятки. Ли Цзяньпин занимал должности, на которых незаконно присвоил свыше 199 млн долларов государственных средств. Кроме того, чиновник получил финансовые и материальные ценности.