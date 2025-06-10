Тольяттинский «Акрон» попал в топ-5 РПЛ по количеству удачных отборов

Всего подопечные Заура Тедеева совершили 514 удачных отборов (50%). Это пятый показатель в лиге. Выше только «Оренбург» с 524 (55%), воронежский «Факел» с 547 (54%), столичное и махачкалинское «Динамо» с 560 и 595 (56% и 53%).