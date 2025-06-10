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Тольяттинский «Акрон» попал в топ-5 РПЛ по количеству удачных отборов

Стало известно, как часто футболисты «красно-черных» забирали мяч у других команд в дебютном сезоне чемпионата России.

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Стало известно, как часто футболисты «красно-черных» забирали мяч у других команд в дебютном сезоне чемпионата России.

Всего подопечные Заура Тедеева совершили 514 удачных отборов (50%). Это пятый показатель в лиге. Выше только «Оренбург» с 524 (55%), воронежский «Факел» с 547 (54%), столичное и махачкалинское «Динамо» с 560 и 595 (56% и 53%).

Самарские «Крылья Советов» действовали менее удачно. У них 485 (52%) и 11-е место, сообщает «РУСТАТ».

Ранее рассказывали, насколько удачно футболисты «Акрона» и «КС» обводили соперников в минувшем розыгрыше РПЛ.

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