Каждый третий работник Самарской области страдает от синдрома самозванца

Социальная сеть «Сетка» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, согласно которому 33% работников Самарской области сомневаются в своих профессиональных навыках. Более половины опрошенных (56%) считают свои успехи скорее результатом везения, нежели собственных усилий.
Особенно остро синдром самозванца проявляется у начинающих специалистов (56%), сотрудников среднего звена (48%) и редко встречается среди топ-менеджмента (28%). Однако каждый четвёртый руководитель также сталкивается с подобными ощущениями.
Наиболее подвержены синдрому самозванца молодые специалисты до 24 лет (52%), а с возрастом и накоплением опыта вероятность его появления уменьшается.
Интересно, что среди женщин синдром выражен ярче: они чаще сомневаются в своей компетентности (40% против 29% среди мужчин) и воспринимают успех как случайность (50% против 39%).
Многие респонденты указывают, что синдром возникает при сложных заданиях (31%), публичных выступлениях (26%) и ситуациях похвалы перед коллегами (25%).
Больше четверти опрошенных (28%) признают негативное влияние синдрома на рабочую деятельность, причём среди женщин этот показатель выше (24% против 14% среди мужчин).
Для снижения негативных последствий респонденты применяют повышение квалификации (40%), курсы профессионального обучения (31%) и похвалу от руководства (30%). Менее эффективны оказываются советы друзей (23%) и услуги коучей (16%).
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