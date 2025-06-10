В селе Вишневка Омской области объявлен карантин по бешенству

Отметим, что это уже второй случай бешенства на территории Нижнеомского района. Ранее карантин был установлен в селе Придорожное. Первый случай бешенства в текущем году был установлен в селе Октябрьское Горьковского района, затем вспышки заболевания регистрировались также в Тевризском и Калачинском районах.