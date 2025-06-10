В селе Вишневка Омской области объявлен карантин по бешенству

В селе Вишневка Нижнеомского района введен карантин по бешенству. Причиной стало выявленное больное животное.
Карантин установлен сроком на два месяца — до 9 августа 2025 года. Особый режим предусматривает ряд значимых ограничений. На этот срок из села запрещено вывозить сельскохозяйственных животных, проводить здесь сельхозяйственные ярмарки, также запрещен отлов диких животных для зоопарков.
Отметим, что это уже второй случай бешенства на территории Нижнеомского района. Ранее карантин был установлен в селе Придорожное. Первый случай бешенства в текущем году был установлен в селе Октябрьское Горьковского района, затем вспышки заболевания регистрировались также в Тевризском и Калачинском районах.