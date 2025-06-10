Минархитектуры сказало, сколько парковочных мест должно быть у дома

Таким образом, число парковочных мест будет зависеть от количества проживающих и объектов, предусмотренных к размещению в этом квартале застройки, например, магазины или заведения общепита. Так как под такие объекты тоже следует предусматривать машиноместа. При этом по нормативами предусмотрена норма двойного использования таких парковочных мест.