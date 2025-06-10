Минархитектуры сказало, сколько парковочных мест должно быть у дома

В Министерстве строительства и архитектуры сказали, как в Беларуси рассчитывают количество парковочных мест во дворе при постройке дома, сообщили на СТВ.
В ведомстве обратили внимание на то, что в Беларуси действуют строительные нормы, которые учитывают планировку и застройку населенных пунктов. И сейчас при строительстве нового дома предусматриваются парковочные места для 100% авто будущих жильцов.
— В действующей редакции при проектировании территории новой многоквартирной жилой застройки у нас обязательно должно быть предусмотрено размещение автостоянок и парковок для размещения стопроцентной численности расчетного парка автомобилей граждан, — прокомментировала Виктория Каркозова, начальник отдела управления проектной деятельностью, градостроительства и архитектуры главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минархитектуры.
При этом до 2023-го действовал норматив — «одна машина на одну квартиру». Сейчас для расчета числа парковочных мест берется расчетный уровень автомобилизации из расчетного срока действия генплана населенного пункта. Так как все населенные пункты разные по количеству и численности.
— Если взять Минск, то условно говоря, на тысячу жителей приходится около 500 машин, но в другом населенном пункте будет ситуация значительно другая, — пояснила чиновница.
Таким образом, число парковочных мест будет зависеть от количества проживающих и объектов, предусмотренных к размещению в этом квартале застройки, например, магазины или заведения общепита. Так как под такие объекты тоже следует предусматривать машиноместа. При этом по нормативами предусмотрена норма двойного использования таких парковочных мест.
— В различное время (утром, днем и вечером) граждане уезжает на работу- машиноместа освобождаются. Другие приезжают к торговым объектам и тоже здесь паркуются на какой-то промежуток времени, — уточнила представитель Минархитектуры.
Но также нормы исключают ситуации, когда человек приехал в магазин, а припарковался во дворе. В проектах эти машиноместа должны предусматриваться вне дворовых территорий, чтобы обеспечить граждан необходимым количеством мест парковки.
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