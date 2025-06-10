Сайт-двойник Эрмитажа заблокируют по требованию прокуратуры

Как сообщили в петербургской прокуратуре, был обнаружен сайт, не имеющий отношения к Государственному Эрмитажу, на котором продавались билеты в музей по завышенным ценам. При этом их покупка не гарантировала доступа к выставкам, а размещенные на сайте данные вводили пользователей в заблуждение.