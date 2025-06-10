Сайт-двойник Эрмитажа заблокируют по требованию прокуратуры

Сайт-двойник Государственного Эрмитажа будет заблокирован по требованию прокуратуры.
Как сообщили в петербургской прокуратуре, был обнаружен сайт, не имеющий отношения к Государственному Эрмитажу, на котором продавались билеты в музей по завышенным ценам. При этом их покупка не гарантировала доступа к выставкам, а размещенные на сайте данные вводили пользователей в заблуждение.
Прокурор Центрального района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории РФ. Требования были удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу Роскомнадзор должен будет заблокировать сайт- «оборотень».
Накануне на 96-м году жизни умерла один из старейших сотрудников Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская.