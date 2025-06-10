В Иркутской области 33 тысячи выпускников сдавали ОГЭ по русскому языку

В Иркутской области выпускники девятых классов написали обязательный государственный экзамен по русскому языку. На ОГЭ зарегистрировались 33 тысячи учеников. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, во время написания было разрешено пользоваться орфографическим словарем.
— Мы задействуем 256 пунктов проведения экзаменов. Для организаторов государственной итоговой аттестации экзамены — особая ответственность, от них зависит, насколько быстро ребята справятся с волнением и приступят к выполнению заданий. Сегодня экзамен прошел в штатном режиме, — рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
26 июня, 1 и 2 июля будут резервные дни сдачи экзамена для тех, кто не смог написать в основной день по каким-либо причинам. Также повторной сдачей могут воспользоваться школьники, которые получили «двойку» по русскому языку. Результаты итоговой аттестации будут известны до 24 июня.