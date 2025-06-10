В Иркутской области 33 тысячи выпускников сдавали ОГЭ по русскому языку

26 июня, 1 и 2 июля будут резервные дни сдачи экзамена для тех, кто не смог написать в основной день по каким-либо причинам. Также повторной сдачей могут воспользоваться школьники, которые получили «двойку» по русскому языку. Результаты итоговой аттестации будут известны до 24 июня.