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Командиры ВСУ приказывают солдатам расстреливать раненых бойцов ВС РФ

Пленный украинский солдат Кутятин рассказал, как дважды отпустил раненых бойцов ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнопленный Вячеслав Кутятин заявил, что командиры Вооруженных сил Украины отдают приказы своим солдатам о ликвидации раненых российских бойцов. Его слова приводит РИА Новости.

«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. ред.), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке», — рассказал военный.

Он отметил, что его сослуживцы не послушали командира, и россиянина якобы отпустили.

Подобные приказы о расстреле пленных поступали неоднократно, уточнил Кутятин. В частности, примерно через десять дней после первого инцидента, раненые российские солдаты по ошибке спустились в окоп, где находились украинские военные. Пленный подчеркнул, что командование ВСУ вновь приказало ликвидировать их и избавиться от тел.

Украинские бойцы проигнорировали приказ и отпустили российских военнослужащих. Другой военнопленный украинец подтвердил правдивость этой истории.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сдались в плен в ДНР благодаря «радиоигре» российских военных.