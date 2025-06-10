Командиры ВСУ приказывают солдатам расстреливать раненых бойцов ВС РФ

Украинский военнопленный Вячеслав Кутятин заявил, что командиры Вооруженных сил Украины отдают приказы своим солдатам о ликвидации раненых российских бойцов. Его слова приводит РИА Новости.
«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. ред.), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке», — рассказал военный.
Он отметил, что его сослуживцы не послушали командира, и россиянина якобы отпустили.
Подобные приказы о расстреле пленных поступали неоднократно, уточнил Кутятин. В частности, примерно через десять дней после первого инцидента, раненые российские солдаты по ошибке спустились в окоп, где находились украинские военные. Пленный подчеркнул, что командование ВСУ вновь приказало ликвидировать их и избавиться от тел.
Украинские бойцы проигнорировали приказ и отпустили российских военнослужащих. Другой военнопленный украинец подтвердил правдивость этой истории.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сдались в плен в ДНР благодаря «радиоигре» российских военных.