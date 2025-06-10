Командиры ВСУ приказывают солдатам расстреливать раненых бойцов ВС РФ

Подобные приказы о расстреле пленных поступали неоднократно, уточнил Кутятин. В частности, примерно через десять дней после первого инцидента, раненые российские солдаты по ошибке спустились в окоп, где находились украинские военные. Пленный подчеркнул, что командование ВСУ вновь приказало ликвидировать их и избавиться от тел.