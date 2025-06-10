Названы реальные причины невозможности иметь семьям желаемое количество детей

Опрос для отчета, проведенный YouGov в 14 странах, показал, что почти пятая часть людей заявили, что у них не тот размер семьи, которого они хотели бы, при этом каждый девятый считает, что у них будет меньше детей, чем они хотели бы, а 7% заявили, что их будет больше.