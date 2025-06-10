Названы реальные причины невозможности иметь семьям желаемое количество детей

В новом отчете раскрыты реальные причины, по которым у людей не так много детей, как они хотели бы. В то время как правые правительства пытаются обвинить в людей отказе от родительских прав, опрос показывает, что часто отсутствие выбора, а не желания, мешает людям иметь такие семьи, которые они хотят.
В новом докладе ООН говорится, что миллионы людей не могут иметь столько детей, сколько они хотят, из-за «токсичной смеси экономических барьеров и сексизма», пишет The Guardian.
По данным Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), такие факторы, как высокая стоимость родительских обязанностей, отсутствие работы, дорогое жилье, опасения по поводу состояния дел в мире и отсутствие подходящего партнера, мешают людям иметь семьи, которые они хотят, а вовсе не желание вообще не иметь детей.
В то время как праворадикальные правительства, включая США и Венгрию, все чаще обвиняют в снижении рождаемости отказ от родительских обязанностей, в докладе ЮНФПА о состоянии народонаселения в мире за 2025 год говорится, что большинство людей хотят иметь детей.
Доктор Наталья Канем, исполнительный директор ЮНФПА, комментирует: «Проблема заключается в отсутствии выбора, а не в желании, что имеет серьезные последствия для отдельных людей и общества в целом. Это и есть настоящий кризис рождаемости, и ответ заключается в том, чтобы откликнуться на то, в чем, по словам людей, они нуждаются: оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, доступное лечение бесплодия и поддерживающие партнеры».
Опрос для отчета, проведенный YouGov в 14 странах, показал, что почти пятая часть людей заявили, что у них не тот размер семьи, которого они хотели бы, при этом каждый девятый считает, что у них будет меньше детей, чем они хотели бы, а 7% заявили, что их будет больше.
Главным препятствием для рождения детей участниками опроса названы деньги: 39% людей заявили, что финансовые трудности либо привели к тому, что у них родилось меньше детей, чем хотелось бы, либо, скорее всего, приведут к этому.
Женщины почти в два раза чаще, чем мужчины, говорили о том, что одним из факторов является неравное распределение домашнего труда, в то время как и мужчины, и женщины говорили, что опасения по поводу будущего, в том числе связанные с изменением климата и конфликтами, привели к тому, что они ограничили размер своей семьи.
«Многие страны сталкиваются со старением и сокращением численности населения, нехваткой рабочей силы и ростом расходов на здравоохранение и пенсионное обеспечение. Это реальные проблемы, однако они приводят некоторых к неправильным выводам, — отмечает доктор Канем. — Вместо того, чтобы поощрять участие женщин в рабочей силе, что, как на самом деле доказано, повышает экономическую производительность, в условиях старения населения, по-видимому, все больше настаивают на том, чтобы женщины и молодежь рожали больше детей».
Однако ни политика, направленная на увеличение рождаемости (например, ограничения на аборты и контрацепцию), ни финансовые стимулы, такие как предложения США о выплате «премии за ребенка» в размере 5000 долларов молодым матерям, ни усилия по борьбе со снижением уровня рождаемости, по-видимому, не оказывают существенного долгосрочного воздействия и могут привести к обратным результатам, говорится в докладе.