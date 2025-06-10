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В Роскачестве предупредили об ухудшении состава популярного в России мороженого

Последнее исследование Роскачества показало ухудшение состава ванильного пломбира в России, хотя в целом мороженое, присутствующие на отечественном рынке признано неплохим. Об этом представители ведомства рассказали Life.ru во Всемирный день мороженого, отмечающийся 10 июня.

Последнее исследование Роскачества показало ухудшение состава ванильного пломбира в России, хотя в целом мороженое, присутствующие на отечественном рынке признано неплохим. Об этом представители ведомства рассказали Life.ru во Всемирный день мороженого, отмечающийся 10 июня.

Как заметили в Роскачестве, в основном продукция изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, поэтому и массовая доля жира зачастую составляет 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте. При этом результаты исследований свидетельствуют, что одной из проблем с мороженым на российском рынке являются фальсификации с растительными жирами.

Так, представители ведомства указали, что в ряде образцов были обнаружены фитостерины, свидетельствующие о замене животного жира, и хотя это не несет опасности для здоровья, отсутствие соответствующей информации на этикетке вводит потребителей в заблуждение.

К тому же отмечается, что, согласно исследованию 2022 года, в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки, но золотистый стафилококк и такие патогенные организмы, как сальмонелла и листерия, обнаружены не были. Также не были выявлены превышения допустимых норм антибиотиков, хотя следовые количества тетрациклина и клоксациллина в разрешенных пределах были обнаружены в трех торговых марках.

В ведомстве добавили, что повышенная кислотность, которая может свидетельствовать о несоответствии нормам, не была выявлена в ходе последнего исследования.

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