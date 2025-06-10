В Роскачестве предупредили об ухудшении состава популярного в России мороженого

К тому же отмечается, что, согласно исследованию 2022 года, в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки, но золотистый стафилококк и такие патогенные организмы, как сальмонелла и листерия, обнаружены не были. Также не были выявлены превышения допустимых норм антибиотиков, хотя следовые количества тетрациклина и клоксациллина в разрешенных пределах были обнаружены в трех торговых марках.