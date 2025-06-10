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В Ростовской области ожидаются ливни с грозами и ветер до 22 м/с

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, ожидаются дожди.

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Источник: Комсомольская правда

Местами в Ростовской области до конца суток 10 июня, а также 11 и 12 июня ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели просят всех быть осторожными. В непогоду нужно находиться в помещении, но, если стихия все же застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества нужно отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».

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