Кабмин выделил еще 1,4 млрд руб на устранение последствий ЧП в Черном море

Российское правительство дополнительно выделило свыше 1,4 млрд рублей на устранение последствий разлива нефти в Черном море. Соответствующее распоряжение уже подписал кабмин.
«Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе правительства страны.
Там пояснили, что деньги получит Росморречфлот, которые пойдут на проверку воды на наличие нефтяных загрязнений, а также на их локализацию и очистку.
Кроме этого, на выделенные средства обследуют затонувшие части судов, чтобы найти возможные утечки топлива. Все обнаруженные места будут герметизировать для предотвращения загрязнений.
Прежде глава Роспотребнадзора Светлана Родионова сообщала, что владельцы затонувших в Черном море танкеров не желают компенсировать весь ущерб, которые они нанесли окружающей среде. Отмечается, что долг виновников составляет 84,9 млрд рублей.