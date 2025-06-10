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В Самаре увеличили число речных рейсов до Рождествено с 14 до 32

Генпрокуратура РФ поручила Приволжской транспортной прокуратуре разобраться с жалобой одной из жительниц региона.

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Генпрокуратура РФ поручила Приволжской транспортной прокуратуре разобраться с жалобой одной из жительниц региона.

Женщина была недовольна количеством рейсов, идущих по Волге по маршруту Самара — Рождествено.

В ходе проверки было установлено, что СРПП проводит слишком мало рейсов. Для полного удовлетворения спроса нужно практически в два раза больше.

Таким образом, ведомство выдвинуло требование к областному минтрансу увеличить количество рейсов с 14 до 32. Помимо этого, суда должны будут курсировать до 21:00.

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