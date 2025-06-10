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В Красноярском крае нефтяная пленка на 30 километров растянулась по Енисею. Видео

В Красноярском крае нефтяная пленка растянулась по Енисею на 30 километров из-за аварии с судном на участке Казачинских порогов. Об этом сообщает администрация Казачинского района.

Разлив создал угрозу для экосистемы региона.

В Красноярском крае нефтяная пленка растянулась по Енисею на 30 километров из-за аварии с судном на участке Казачинских порогов. Об этом сообщает администрация Казачинского района.

«На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива уйдет около двух-трех недель», — пишет РИА Новости, ссылаясь на районную администрацию. Нефтяная пленка распространилась на значительный участок реки, что создало угрозу для экосистемы региона.

Напомним, 8 июня судно получило пробоину после столкновения с подводным препятствием, что привело к частичному затоплению. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уже начало проверку по факту разлива топлива.