МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

МИД Израиля сообщил, что шведская экоактивистка Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.
Во время задержания в порту Ашдода на судне находились 11 волонтеров и журналист Al Jazeera. В случае, если бы активисты не подписали документы о депортации, их могло ждать судебное разбирательство.
Израильские военные высадились на Madleen в ночь на 9 июня. Судно с активистами «Флотилии Свободы» следовало в сектор Газа. Как сообщает Bloomberg, корабль находился примерно в 200 км от берега, когда получил предупреждение от ВМС Израиля через международную систему связи. Военные заявили, что морская зона у Газы закрыта для несанкционированных судов, и предложили волонтерам доставить помощь через официальные каналы — порт Ашдод и распределительные центры.
Ранее, 8 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не допустит, чтобы Тунберг с другими активистами прибыла к берегам Газы. После высадки израильских военных на яхту шведская экоактивистка опубликовала видеообращение с просьбой принять меры для освобождения ее и других волонтеров.