МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

Израильские военные высадились на Madleen в ночь на 9 июня. Судно с активистами «Флотилии Свободы» следовало в сектор Газа. Как сообщает Bloomberg, корабль находился примерно в 200 км от берега, когда получил предупреждение от ВМС Израиля через международную систему связи. Военные заявили, что морская зона у Газы закрыта для несанкционированных судов, и предложили волонтерам доставить помощь через официальные каналы — порт Ашдод и распределительные центры.