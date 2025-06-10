В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

В Иркутской области 9 июня 2025 года специалисты полностью справились с тремя лесными пожарами. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное правительство, огонь бушевал в Жигаловском, Черемховском и Киренском районах на площади 15,3 гектара.
— На борьбу с огнем вышли 31 пожарный и шесть единиц спецтехники. С воздуха ситуацию контролировали четыре самолета Ан-2 и пять небольших самолетов, а также два вертолета Ми-8. Всего авиация провела в воздухе почти 53 часа, — сообщают в агентстве.
Однако на утро 10 июня в области продолжают гореть еще пять лесных участков общей площадью 46,5 гектара. Четыре из них (в Усть-Удинском, Качугском, Киренском и Нижнеудинском районах) уже взяли под контроль, только один пожар в Усть-Удинском районе пока не удалось окружить. На месте работает 142 специалиста.
В лесах области продолжат дежурить 87 патрульных групп, в которых задействованы 210 лесников. Напомним, что до 17 июня в регионе действуют ограничения: при высоком уровне пожарной опасности (третий класс и выше) запрещено находиться в лесах и заезжать туда на транспорте.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске действует особый противопожарный режим.