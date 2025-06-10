В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

Однако на утро 10 июня в области продолжают гореть еще пять лесных участков общей площадью 46,5 гектара. Четыре из них (в Усть-Удинском, Качугском, Киренском и Нижнеудинском районах) уже взяли под контроль, только один пожар в Усть-Удинском районе пока не удалось окружить. На месте работает 142 специалиста.