Продуктовые гиганты высказались против закона о «российской полке» в магазинах

Напомним, что недавно в Госдуме решили рассмотреть законопроект, который обязывал все магазины выделять отдельное видное место для продуктов, произведённых в России или странах Евразийского экономического союза. Планируется, что такая норма будет действовать два года, а затем будет принято окончательно решение по ней.