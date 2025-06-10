Продуктовые гиганты высказались против закона о «российской полке» в магазинах

Суть предлагаемых поправок обязывает торговые сети резервировать на витринах и стеллажах приоритетное место для товаров, произведённых в России или странах ЕАЭС. При этом главное условие для такого размещения — владелец товарного знака не должен контролироваться иностранными лицами.
Отраслевые эксперты бьют тревогу, считая, что проект нарушает основы экономической свободы и принуждает к заключению договоров с определёнными поставщиками. Главная претензия — дискриминация иностранных компаний, которые уже давно локализовали производство в России, платят налоги, создают рабочие места и инвестируют в отечественную экономику. Их продукция, произведённая в РФ, рискует быть оттесненной, несмотря на значительный вклад в экономику страны.
Вместо административных барьеров, авторы обращения предлагают поддерживать российских производителей рыночными инструментами: через инвестиционные и налоговые льготы, субсидии на исследования и разработки, а также адресные меры маркетинговой поддержки. Такой подход, по их убеждению, будет способствовать здоровой конкуренции и развитию отрасли без ущерба для уже работающих в стране предприятий.
Напомним, что недавно в Госдуме решили рассмотреть законопроект, который обязывал все магазины выделять отдельное видное место для продуктов, произведённых в России или странах Евразийского экономического союза. Планируется, что такая норма будет действовать два года, а затем будет принято окончательно решение по ней.