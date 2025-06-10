Менингит и токсический шок: Life.ru узнал опасности анаплазмоза, который разносят клещи в РФ

По её словам, повышенную опасность анаплазмоз представляет для пожилых людей и для тех, у кого ослаблен иммунитет, а также есть хронические заболевания. Без своевременного лечения может развиться анемия и тромбоцитопения (снижение количества тромобцитов, из-за чего бывает трудно остановить кровотечение), начаться поражение печени. Диагностировать заболевание можно с помощью ПЦР-анализа и серологических исследований крови. Для лечения гранулоцитарного анаплазмоза врач может назначить курс антибиотиков тетрациклинового ряда. При раннем начале терапии симптомы быстро купируются.