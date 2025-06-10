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Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек

Во Владивостоке на рыболовном судне «Ориентал Дисковерер» потушили пожар площадью 200 «квадратов». В результате происшествия погиб один человек, сообщает МЧС России по региону.

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По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел рано утром 10 июня у причала в бухте Золотой Рог.

По предварительным данным, местом возгорания стала столовая. В результате произошедшего погиб человек. 24 члена экипажа успешно эвакуировали.

Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка соблюдения требования законодательства о безопасности мореплавания.