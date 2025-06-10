Нижегородский ФК «Волна» объявил о смене тренерского штаба

«С сегодняшнего дня (9 июня) мы прекращаем сотрудничество с Олегом Макеевым и Сергеем Мухотиным. Хочу поблагодарить их за проделанную работу, больше года мы были вместе. Мы вместе прожили много ярких и светлых моментов. Но на текущий момент, мне кажется, что пора двигаться дальше».