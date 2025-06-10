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Вторая волна мошки обрушилась на Волгоград

Нашествие продлится до конца июня.

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Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы, живущие ближе к Волге, снова пожаловались на стаи мошки, которая начала злобно кусать в воскресенье. До этого гнус брал паузу, и многие горожане надеялись, что мы в этом году обошлись малой кровью. Но нет, мошка никуда не исчезла. Впрочем, как и прогнозировали специалисты, ее меньше, чем в прошлом году, но достаточно, чтобы отравить прогулку.

Активизировались насекомые в самую жару. Сейчас, когда на градуснике выше +35, а на улице комбо из комаров и мошек, гулять можно только хорошо пропахнув ванилью или гвоздикой. И, по прогнозам специалистов, терпеть нам это еще долго.

— Примерно до конца июня, но очень многое зависит от внешних условий, от погоды, — рассказал в разговоре с «КП» ученый Николай Онистратенко. По его словам, на сроки прилета уже повлияло низкое половодье. Пик мошки придется на середину июня, а потом ее численность начнет снижаться.