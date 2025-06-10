В Омске торжественно отметили юбилей Центрального округа

«Ровесник Великой Победы», «сердце города», «визитная карточка делового Омска», «туристический центр», «главная историческая и культурная территория» — такие эпитеты в адрес округа-юбиляра звучали 30 мая. В одно из самых респектабельных культурных учреждений были приглашены люди, внесшие в разное время значительный вклад в развитие «сердца Омска». Им были вручены заслуженные награды. С юбилеем виновника торжества поздравили высокие гости:
представители Правительства Омской области, мэр города Омска Сергей Шелест, депутаты Законодательного Собрания и Омского городского Совета.
Стоит отметить, что Центральный округ Омска с момента своего образования — 1 июня 1945 года постановлением Совета депутатов трудящихся первого созыва — всегда был в зоне особого внимания. Помимо находящихся на территории округа органов представительной и исполнительной власти, именно здесь осуществляются главные события промышленной, образовательной, культурной и спортивной жизни региона. Исторические комплексы и главные памятники архитектуры, прославленные театры и богатые редчайшими коллекциями музеи, современные гостиничные комплексы и лучшие рестораны с изысканным меню, красивые парки и элитные магазины — вот лишь некоторые «жемчужины» ожерелья, которым с гордостью и достоинством владеет нестареющий юбиляр.
С приветствием ко всем присутствующим на торжественном мероприятии обратился мэр Омска Сергей Шелест. В своем выступлении он поблагодарил собравшихся за их труд и пожелал команде администрации округа под руководством Амангельды Мендубаева дальнейших успехов в работе. Также глава города обратил внимание, что Центральный округ является самым населенным — в нем проживает 276 тысяч омичей. И на этих жителях лежит большая ответственность, так как большинство приезжих формируют свои впечатления о регионе именно по Центральному округу.
«Никто не будет спорить с тем, что Центральный округ находится в авангарде общественной, культурной, спортивной, молодежной жизни. Он создает общую визитную карточку, по которой гости Омска, оценивают и сам город, и жизнь омичей в целом. Со своей стороны, продолжим курс на благоустройство, ремонт дорог, замену частного сектора современными жилыми микрорайонами», — сказал мэр.
В своем приветственном слове к собравшимся глава Центрального округа Амангельды Мендубаев поведал о небольшом секрете, позволяющем ему быть всегда в тонусе и в хорошем настроении. Секрет Амангельды Темиржановича оказался прост: если появляется временное «окошко», то он идет на работу или с работы пешком по округу, любуясь его красотой, которая не только не надоедает, но придает заряд бодрости, энергии и добродушия.
Фото: Сергей Сапоцкий.
«Сегодня здесь собрались действительно наши друзья — не только сотрудники городской и окружной администрации, но и представители трудовых коллективов, замечательные педагоги и деятели культуры, талантливые врачи и выдающиеся руководители предприятий, уважаемые общественники и наши любимые ветераны. Вы — профессионалы своего дела, элита, которая настраивает наш город на движение вперед к достижению самых высоких целей. Огромное спасибо за ваш созидательный труд! Также хочу поблагодарить городскую и региональную власть, в лице мэра и губернатора, за деятельное участие в жизни округа, за ту неоценимую помощь, благодаря которой наш Центральный округ стал “визитной карточкой региона”, — поприветствовал гостей Амангельды Мендубаев.
За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 80-летием округа лучшие из лучших получили в этот день заслуженные награды: почетные грамоты и благодарственные письма от правительства Омской области, губернатора, мэрии, Омского городского совета, Законодательного собрания Омской области, администрации Центрального округа. Солисты, музыканты и коллективы Омской филармонии подарили участникам торжества замечательные концертные номера.