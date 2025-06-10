В Омске торжественно отметили юбилей Центрального округа

«Сегодня здесь собрались действительно наши друзья — не только сотрудники городской и окружной администрации, но и представители трудовых коллективов, замечательные педагоги и деятели культуры, талантливые врачи и выдающиеся руководители предприятий, уважаемые общественники и наши любимые ветераны. Вы — профессионалы своего дела, элита, которая настраивает наш город на движение вперед к достижению самых высоких целей. Огромное спасибо за ваш созидательный труд! Также хочу поблагодарить городскую и региональную власть, в лице мэра и губернатора, за деятельное участие в жизни округа, за ту неоценимую помощь, благодаря которой наш Центральный округ стал “визитной карточкой региона”, — поприветствовал гостей Амангельды Мендубаев.