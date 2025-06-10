Красноярцев приглашают участвовать в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит»

Городские власти призывают жителей Красноярска присоединиться к акции «Свеча памяти. Красноярск помнит», которая состоится 22 июня, в День Памяти и скорби.
В 20:00 на Площади Победы участники акции зажгут свечи, формируя из них журавлей, взлетающих в небо, а также надпись «Красноярск помнит».
Директор молодёжного военно-спортивного центра «Патриот» Роман Данилов отметил, что в этом году, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, они стремятся сделать акцию особенно значимой. Он сообщил, что все желающие смогут получить бирку с именем своего родственника, погибшего на войне, и прикрепить её к свече. Эта свеча станет частью журавлей, символизирующих память о тех, кто отдал жизнь на полях сражений. Данилов выразил надежду, что на обновлённой площади зажгутся тысячи свечей.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться онлайн до 18 июня, указав свои данные и информацию о своём герое. Все зарегистрированные участники получат свечу с фотографией ветерана в день мероприятия. Тем, кто не успеет пройти регистрацию, будет предоставлена возможность получить свечу на Площади Победы 22 июня с 18:00 до 19:30 и написать на памятной бирке данные своих родственников.
Впервые акция пройдет под музыкальное сопровождение красноярского камерного оркестра под руководством Михаила Бенюмова. На Площади Победы также будут работать интерактивные площадки, где участники смогут познакомиться с оружием, исполнить песни военных лет, написать письмо памяти и найти информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Кроме того, с 10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти». Каждый желающий сможет зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф и почтить память героев Великой Отечественной войны до 22 июня.