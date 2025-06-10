Красноярцев приглашают участвовать в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит»

Директор молодёжного военно-спортивного центра «Патриот» Роман Данилов отметил, что в этом году, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, они стремятся сделать акцию особенно значимой. Он сообщил, что все желающие смогут получить бирку с именем своего родственника, погибшего на войне, и прикрепить её к свече. Эта свеча станет частью журавлей, символизирующих память о тех, кто отдал жизнь на полях сражений. Данилов выразил надежду, что на обновлённой площади зажгутся тысячи свечей.