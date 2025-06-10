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Воздух в Челябинской области 11 июня раскалится до 33 градусов

Воздух в Челябинской области в среду раскалится до 33 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Олег Елков/ТАСС

«На Южном Урале под влиянием западной периферии антициклона удержится жаркая погода», — сообщили в региональном ЦГМС.

Предстоящей ночью преимущественно без осадков, завтра днем местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы.

Ветер: ночью неустойчивый и слабый — 1−6 м/; днем юго-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11 июня ночью плюс 11−16, в низинах — до 6, днем — 28−33.

Непосредственно в Челябинске завтра без осадков, ближайшей ночью плюс 14−16, днем в среду — 29−31.