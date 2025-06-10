Воздух в Челябинской области 11 июня раскалится до 33 градусов

«На Южном Урале под влиянием западной периферии антициклона удержится жаркая погода», — сообщили в региональном ЦГМС.
Предстоящей ночью преимущественно без осадков, завтра днем местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы.
Ветер: ночью неустойчивый и слабый — 1−6 м/; днем юго-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11 июня ночью плюс 11−16, в низинах — до 6, днем — 28−33.
Непосредственно в Челябинске завтра без осадков, ближайшей ночью плюс 14−16, днем в среду — 29−31.