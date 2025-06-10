Воздух в Челябинской области 11 июня раскалится до 33 градусов

Ветер: ночью неустойчивый и слабый — 1−6 м/; днем юго-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11 июня ночью плюс 11−16, в низинах — до 6, днем — 28−33.