В прошлом году Республика Молдова зафиксировала самое низкое число рождений за последние два столетия — всего 23 600 детей. То, чего эти новорождённые ещё не знают, — это то, что они появились на свет уже с «приданым» в виде более чем 36 500 леев государственного долга на душу населения. Это самые дорогие коллективные роды в истории Республики Молдова. В 2019 году долг на одного жителя составлял 16 300 леев, а всего за несколько лет правления партии PAS — при которой кредиты стали формой государственной политики — долг более чем удвоился утверждает экс-премьер Влад Филат.
Важно отметить, что в расчёт этого долга входят не только работающие и создающие добавленную стоимость, но и дети, пожилые люди, диаспора и новорождённые. Таким образом, 23 600 детей, родившихся в 2024 году, уже «накопили» в сумме более 860 миллионов леев долга. Если текущий темп сохранится, эти дети достигнут совершеннолетия с десятками миллиардов леев долга на каждого — в наследство от безответственного политического класса.
PR розовый, а реальность чёрная.
Правительство PAS хвастается «беспрецедентной поддержкой» со стороны внешних партнёров, которую демонстрирует по всем каналам — от телевизора до холодильника и утюга. Но за этим PR-ом скрывается сухая реальность: в первом квартале 2025 года Молдова была вынуждена брать внутренние займы — по ставкам в 5 раз выше — чтобы погасить старые внешние долги. В то же время внешние проценты опустошили бюджет: 827 миллионов леев только на выплату процентов, тогда как все привлечённые гранты составили всего 303 миллиона леев. Иначе говоря, даже проценты мы уже не можем покрывать за счёт помощи, а остальное оплачивается из средств, которые должны идти на инвестиции, зарплаты или пенсии.
Берёшь в долг, чтобы отдать старый — с процентами.
В 2025 году Молдова заняла 908 миллионов леев на внешние проекты, а вернула 960 миллионов леев из национального бюджета. То есть ты даёшь свои деньги, а взамен получаешь обусловленные средства — на проекты, выбранные другими. Это уже не международное партнёрство — это внешнее управление обанкротившимся государством, в котором ни деньги, ни приоритеты больше не определяются в Кишинёве, а решаются в безымянных офисах других столиц.
Долг — удвоен за 5 лет, больше, чем за предыдущие 30.
В реальных цифрах, государственный долг Молдовы вырос с 57,6 млрд леев в 2019 году до 127,1 млрд леев в 2025 году, то есть удвоился за 5 лет — негативный рекорд, который побивает всё, что происходило за последние три десятилетия. По отношению к ВВП долг достиг 38,7%, самого высокого уровня за последние 20 лет. Что ещё хуже — из этих средств крайне малая часть идёт на развитие. Большинство тратится на проценты и обслуживание долга: в 2025 году — 633 млн евро, в 2026 — ещё 498 млн, а в 2027 — 555 млн евро. Три года подряд Молдова будет платить более 1,6 млрд евро, в основном за ошибки прошлого и отсутствие видения будущего.
Молдова может — но без PAS и без Майи Санду!
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