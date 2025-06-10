На детях не экономят: Каждый родившийся в 2024 году в Молдове ребёнок уже должен почти 40 тысяч леев отдать государству в счёт набранных долгов

В реальных цифрах, государственный долг Молдовы вырос с 57,6 млрд леев в 2019 году до 127,1 млрд леев в 2025 году, то есть удвоился за 5 лет — негативный рекорд, который побивает всё, что происходило за последние три десятилетия. По отношению к ВВП долг достиг 38,7%, самого высокого уровня за последние 20 лет. Что ещё хуже — из этих средств крайне малая часть идёт на развитие. Большинство тратится на проценты и обслуживание долга: в 2025 году — 633 млн евро, в 2026 — ещё 498 млн, а в 2027 — 555 млн евро. Три года подряд Молдова будет платить более 1,6 млрд евро, в основном за ошибки прошлого и отсутствие видения будущего.