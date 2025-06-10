На прилавках магазинов в Башкирии нашли подозрительную индейку

В Башкирии сотрудники Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения в документации пищевых предприятий региона. Как сообщила пресс-служба ведомства, инспекторы зафиксировали 76 случаев несоблюдения установленных правил.
Среди наиболее распространенных недочетов оказались отсутствие полного состава продукции на упаковке и ошибки в указании дат производства. Информация о выявленных нарушениях со стороны ветеринарных специалистов была направлена в Государственный комитет по ветеринарии для принятия соответствующих мер.
Особое внимание привлек потребительский кооператив «Радуга», где в сопроводительных документах значилось несоответствие: индейка, согласно бумагам, была изготовлена из свинины. В Россельхознадзоре подчеркнули, что подобные расхождения создают серьезные риски, поскольку невозможно отследить происхождение сырья и гарантировать его безопасность.
Помимо этого, был выявлен случай, когда ветеринарный специалист не предоставлял необходимые санитарные заключения для молочной продукции при оформлении производственных документов, что является прямым нарушением действующих норм.
По результатам проверки ведомство применило к нарушителям меры воздействия — от предупреждений до временной блокировки в системе «Меркурий». Теперь предприятия должны устранить все замечания, в противном случае они могут лишиться права на производство пищевой продукции.
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