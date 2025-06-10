В Хабаровском крае бизнес нашёл свежий способ заводить знакомства

— Сегодня внутренний туризм в России набирает обороты, и люди хотят новых впечатлений. Иммерсивные прогулки отвечают этому запросу, — отмечает директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова. — Мы решили объединить это с нетворкингом, чтобы помочь бизнесу находить партнеров и развиваться.