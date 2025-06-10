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В Хабаровском крае бизнес нашёл свежий способ заводить знакомства

Предприниматели объединили прогулку и нетворкинг в формате иммерсивного тура по городу, чтобы найти новых партнёров и вдохновение.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла необычная иммерсивная прогулка, которая стала не просто экскурсией, а новым форматом для общения и поиска бизнес-партнеров, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такой подход позволил объединить удовольствие от погружения в атмосферу города и полезные знакомства для дальнейшего развития.

Мероприятие организовали предприниматель Людмила Прусаченко и краевой центр бизнеса в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Иммерсивные прогулки — новый тренд в туризме, сочетающий театр, квест и экскурсию. С помощью специальных наушников участники погружаются в атмосферу и историю города, узнавая малоизвестные факты и легенды.

Людмила Прусаченко занимается разработкой таких маршрутов с 2024 года, опираясь на поддержку краевого фонда малого и среднего бизнеса. Она привлекает к работе артистов местных театров, чтобы создать живые и запоминающиеся программы.

— Сегодня внутренний туризм в России набирает обороты, и люди хотят новых впечатлений. Иммерсивные прогулки отвечают этому запросу, — отмечает директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова. — Мы решили объединить это с нетворкингом, чтобы помочь бизнесу находить партнеров и развиваться.

Тест-драйв нового формата подтвердил свою эффективность: участники оценили и развлекательную, и деловую составляющую. Так, представитель хабаровской туркомпании Анна Кононюк отметила, что новый формат помогает расширять партнерские связи и привлекать туристов.

Работа в таком формате продолжится.