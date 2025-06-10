Как прошла первая неделя фестиваля «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар» организован столичным Департаментом культуры по инициативе Мэра Москвы. Событие стало частью масштабного проекта «Лето в Москве», которое в этом году началось с рекордов. Всего за неделю его площадки посетили более 6,3 миллиона человек, для них провели свыше пяти тысяч мероприятий — от фестивалей и концертов до спортивных турниров и благотворительных акций. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.