Как прошла первая неделя фестиваля «Театральный бульвар»

За первую неделю работы фестиваля «Театральный бульвар» зрители приняли участие более чем в 120 мероприятиях. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
«Международный открытый фестиваль “Театральный бульвар” начался с аншлагов: за первую неделю на его подмостках москвичи и гости столицы посмотрели уже 20 постановок. Участие в представлениях приняли около 500 артистов творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Ярославской и Смоленской областей. А всего запланировано выступление свыше трех тысяч артистов более чем из 300 театральных и цирковых коллективов», — рассказал Алексей Фурсин.
Кроме театральных и музыкальных постановок, жителей и гостей Москвы на фестивале ждут мастер-классы, открытые репетиции, творческие лаборатории, иммерсивные спектакли и многое другое. С момента открытия «Театрального бульвара» прошло уже более 120 таких мероприятий различной тематики. Принять в них участие могут все желающие.
Актуальную информацию о фестивале, включая программу, афишу, карту площадок и новости, можно найти на официальном сайте и в телеграм-канале «Театральный бульвар».
Фестиваль «Театральный бульвар» организован столичным Департаментом культуры по инициативе Мэра Москвы. Событие стало частью масштабного проекта «Лето в Москве», которое в этом году началось с рекордов. Всего за неделю его площадки посетили более 6,3 миллиона человек, для них провели свыше пяти тысяч мероприятий — от фестивалей и концертов до спортивных турниров и благотворительных акций. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.