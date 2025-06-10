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В Усть-Куте жителям отключили горячую воду из-за долгов

За коммунальные услуги люди не доплатили 600 миллионов рублей.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Усть-Кута остались без горячей воды на неопределённый срок. В начале июня подачу водоснабжения прекратили из-за плановых работ по подготовке к отопительному сезону. 8 июня воду должны были включить. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, из кранов до сих пор бежит только холодная вода.

— Ресурсники задолжали «Иркутскэнергосбыту», потому что жители города и района накопили долги за ЖКУ в размере около 600 миллионов рублей. Поэтому коммунальщики не могут обеспечить подачу горячей воды в долг, — уточнили в пресс-службе администраци Усть-Кутского района.

С отсутствием горячей воды столкнулись и те, кто платит по счета вовремя. Воды не будет пока задолженность не начнут погашать частично.