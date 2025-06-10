В Усть-Куте жителям отключили горячую воду из-за долгов

Жители Усть-Кута остались без горячей воды на неопределённый срок. В начале июня подачу водоснабжения прекратили из-за плановых работ по подготовке к отопительному сезону. 8 июня воду должны были включить. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, из кранов до сих пор бежит только холодная вода.