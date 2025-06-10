Эксперт назвала безопасное время просмотра мультфильмов для детей

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru рассказала о рекомендуемой продолжительности просмотра мультфильмов для детей разных возрастов. По мнению специалиста, дошкольникам следует ограничивать время у экрана 30 минутами в день, разделенными на два сеанса по 15 минут.
— До года ребенку вообще не стоит включать мультфильмы. В этом возрасте просмотр может закрепить нежелательное поведение, — поясняет Дугенцова. — Для дошкольников оптимально 15 минут в день, можно увеличить до 30 минут, но разделить на два раза. Лучше выбирать короткометражки, например, «Лунтика».
Для младших школьников эксперт допускает увеличение времени просмотра до 45−60 минут в день. В этом возрасте дети уже лучше контролируют время у экрана. Подросткам можно давать гаджеты, но важно заранее обсудить допустимые нормы.