Эксперт назвала безопасное время просмотра мультфильмов для детей

— До года ребенку вообще не стоит включать мультфильмы. В этом возрасте просмотр может закрепить нежелательное поведение, — поясняет Дугенцова. — Для дошкольников оптимально 15 минут в день, можно увеличить до 30 минут, но разделить на два раза. Лучше выбирать короткометражки, например, «Лунтика».