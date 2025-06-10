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В Перми на реконструируемом стадионе «Юность» заканчивается монтаж витражей

Напомним, в Перми ведется масштабная реконструкция стадиона «Юность».

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Напомним, в Перми ведется масштабная реконструкция стадиона «Юность». Этот спортивный кластер будет использоваться круглый год. Здесь ребята смогут заниматься конькобежным спортом и хоккеем, а летом — бегом, футболом, спортивным катанием на роликах. Трибуны рассчитаны на 1600 зрителей. Площадку посетил с проверкой губернатор Дмитрий Махонин.

Подрядчик уже завершил бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда. На трибунах скоро установят сидения. В основном корпусе ведутся фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных систем, отделка. Монтаж витражей вышел на финальную стадию. Впереди еще благоустройство территории.