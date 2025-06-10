На леднике Актру установили метеокомплекс на высоте 3,6 км

Комплекс установлен в оптимальном месте, над поверхностью ледника на крупном камне. Для этого в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН была сконструирована специальная мачта. Кроме этого, метеокомплекс был размещен на высокой позиции — 3,6 тыс. м над уровнем моря, благодаря чему обеспечена максимальная открытость горизонта. Окружающие горы не оказывают затеняющего влияния на прибор и практически не меняют параметры солнечной радиации, добавили в вузе.