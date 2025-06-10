На леднике Актру установили метеокомплекс на высоте 3,6 км

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Автоматизированную метеостанцию (АМС) на поверхности ледника Актру вблизи высшей точки Северо-Чуйского хребта — горы Актру-Баш в Республике Алтай установили гляциологи Томского государственного университета (ТГУ) и Института географии РАН (ИГРАН) в ходе совместной экспедиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«Солнце — это ключевой источник энергии, в том числе и для формирования баланса массы ледника. Менять величину этой энергии могут облачность, дым, пыль, аэрозоли и другие факторы. Состав атмосферы, количество облачности и ее влагосодержание также определяет и тепловое излучение атмосферы. Чтобы дать физическое обоснование поведения горного оледенения, нам необходимо понимать, насколько меняются характеристики радиационного баланса на фоне современных изменений климата. Получить необходимые данные поможет оборудование, изготовленное для нас коллегами из ИМКЭС СО РАН», — пояснил заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.
Комплекс состоит из современных датчиков высокой точности, которые в том числе фиксируют приходящую и отраженную солнечную радиацию, а также тепловое излучение атмосферы и ледовой поверхности. По мнению ученых, активное таяние ледников может происходить не только за счет общего повышения температуры приземного воздуха, но и по причине изменения компонентов радиационного баланса поверхности, а также режима осадков. Таким образом, будет сформулирована наиболее научно подтвержденная гипотеза активного таяния ледников.
Комплекс установлен в оптимальном месте, над поверхностью ледника на крупном камне. Для этого в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН была сконструирована специальная мачта. Кроме этого, метеокомплекс был размещен на высокой позиции — 3,6 тыс. м над уровнем моря, благодаря чему обеспечена максимальная открытость горизонта. Окружающие горы не оказывают затеняющего влияния на прибор и практически не меняют параметры солнечной радиации, добавили в вузе.
«Данные с АМС будут использованы не только в исследованиях, которые ведут гляциологи университета, но и в рамках задачи развития параметризации горного оледенения и снежного покрова Земли, которая в перспективе будет внедрена в отечественную модель земной системы ИВМ РАН — МГУ. Внедрение этой модели позволит существенно уточнить результаты моделирования речного стока и изменения уровня Мирового океана, а также региональный климатический отклик, вызываемый горными ледниками», — добавил заведующий отделом гляциологии ИГРАН, метеоролог и гляциоклиматолог Павел Торопов.
О таянии ледника Левый Актру.
Таяние ледников является одним из наиболее чувствительных индикаторов глобальной трансформации окружающей среды. Результаты мониторинга ледников Актру показали, что в 2024 году поверхность ледника Левый Актру площадью 5,2 кв. км понизилась в среднем на 1,15 м льда. Это может привести к разбалансировке экосистем высокогорий. Исследования проводятся при поддержке гранта Российского научного фонда и федеральной программы «Приоритет 2030».