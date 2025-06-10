Предварительное слушание дела Елены Золотаревой назначено на 11 июня

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, главной фигуранткой которого является госпожа Золотарева, расследовали более полутора лет. В конце 2024 года материалы были переданы в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура заявила о необходимости перенести их рассмотрение в другой регион из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе Ростовской области. В январе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение о передаче дела в Первомайский райсуд Краснодара.