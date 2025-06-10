Лукашенко узнает, что и для кого снимают на «Беларусьфильме»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит киностудию «Беларусьфильм» 10 июня, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, в декабре 2024 года Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино, назначая на должность министра культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.
Тогда белорусский лидер процитировал известную фразу Владимира Ленина о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино» и раскритиковал ситуацию в белорусском кинематографе.
— То, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу, — раскритиковал тогда белорусское кино глава Беларуси.
Во время посещения «Беларусьфильма» Лукашенко осмотрит саму киностудию и выслушает доклады о ее работе. Также запланирован разговор в широком составе, где будет обсуждаться — «что снимаем, для кого и для чего».
Также белорусский президент планирует упростить торговлю с другими странами.
А еще накануне Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.