Прыгали и подпевали: воспитанники детсада устроили флешмоб ко Дню России в Красноярске — видео

Яркий флешмоб ко Дню России прошел накануне праздника в детском саду № 313. Участие в нем приняли 114 дошколят и 17 воспитателей. Видео появилось в телеграмм-канале мэрии Красноярска. Малыши и взрослые станцевали на прогулке под песню о России. Кто пока не научился танцевать — радостно прыгал и махал шариками. Специально для видео ребята надували шарики цветов российского флага и вырезали бумажные сердечки. «Для садика это уже традиция», — отметили организаторы акции. Напомним, день России отмечается 12 июня. В честь праздника россияне будут отдыхать 12 и 13 июня, к которым добавятся еще два календарных выходных — 14 и 15 июня.