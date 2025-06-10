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В Назаровском районе 8-летний мальчик въехал на питбайке в кирпичную стену дома

В Назаровском районе Красноярского края 8-летний мальчик не справился с управлением питбайком и въехал в кирпичную стену.

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Источник: ГУ МВД

Об этом рассказали в региональной полиции.

Трагедия произошла в селе Верхний Ададым, после столкновения со стеной ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Правоохранители установили, что родители купили мальчику питбайк на маркетплейсе за три дня до аварии. Управлять мототранспортом сына учил отец, в этот момент ребенок был без шлема и другой защитной экипировки.

В отношении родителей мальчика составили материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, информацию о происшествии направили в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей школьника по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».