В Назаровском районе 8-летний мальчик въехал на питбайке в кирпичную стену дома

Трагедия произошла в селе Верхний Ададым, после столкновения со стеной ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Правоохранители установили, что родители купили мальчику питбайк на маркетплейсе за три дня до аварии. Управлять мототранспортом сына учил отец, в этот момент ребенок был без шлема и другой защитной экипировки.