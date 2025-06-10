Зарплаты учителей в Челябинской области оказались ниже, чем в среднем по Уралу

В Челябинской области спрос на учителей снизился на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Учитель, по их данным, не дефицитная профессия. На каждую открытую вакансию приходится по 8,2 резюме от соискателей.
Медианная зарплата, которую предлагают педагогам на Южном Урале — 40,3 тыс. рублей. Это меньше, чем в среднем по Уралу (49,4 тыс. рублей). Для сравнения, на Ямале педагогам готовы платить по 73 тыс. рублей в месяц, а в соседней Свердловской области — по 50,2 тыс. рублей.
Сами челябинские педагоги хотели бы получать побольше. Средние зарплатные ожидания среди них — 50 тыс. рублей в месяц. Эта сумма почти не отличается от средней по всем уральским регионам — 50,6 тыс. рублей.