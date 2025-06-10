Зарплаты учителей в Челябинской области оказались ниже, чем в среднем по Уралу

В Челябинской области спрос на учителей снизился на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Учитель, по их данным, не дефицитная профессия. На каждую открытую вакансию приходится по 8,2 резюме от соискателей.