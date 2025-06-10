Живого человека признали умершим из-за ошибки в документах красноярской больницы

Он обратился в прокуратуру. Во время проведения проверки выяснилось, что ошибка была допущена в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. В нее поступила информация о смерти пациента, который был полной тезкой жителя Санкт-Петербурга. Совпадали не только имя, фамилия и отчество, но даже год рождения. Возникшая путаница с документами и записями в базах данных привела к тому, что умершим официально признали живого человека.