Живого человека признали умершим из-за ошибки в документах красноярской больницы

Путаница с медицинскими документами, оформленными на скончавшегося в Красноярске пациента, привела к тому, что его полный тезка в Санкт-Петербурге получил статус умершего. Избавиться от него оказалось непросто. Об этом случае рассказали 10 июня в прокуратуре Красноярского края.
Весной 2025 года житель северной столицы неожиданно узнал о том, что официально считается умершим. Его «вдове» пришло уведомление о назначении пенсии детям по потере кормильца, хотя глава семейства был жив и здоров.
Он обратился в прокуратуру. Во время проведения проверки выяснилось, что ошибка была допущена в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. В нее поступила информация о смерти пациента, который был полной тезкой жителя Санкт-Петербурга. Совпадали не только имя, фамилия и отчество, но даже год рождения. Возникшая путаница с документами и записями в базах данных привела к тому, что умершим официально признали живого человека.
Ошибка была исправлена после внесения прокурором представления главврачу медучреждения, который направил неверные сведения в органы регистрации актов гражданского состояния. Кроме этого, в прокуратуре подготовили иск в суд о признании записи акта о смерти недействительной.