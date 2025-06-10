Омский стилист Прошлакова рассказала, как выбрать наряд на выпускной

Уже в конце месяца состоится одно из самых важных событий в жизни каждого школьника — выпускной. Помимо радости от предстоящего перехода школьника во взрослую жизнь, выпускники и их родители испытывают муки выбора. Как одеться на выпускной? Где купить наряд?
Корреспондент портала Om1.ru поговорил с омским стилистом-имиджмейкером Ксенией Прошлаковой и узнал, как грамотно подойти к выбору образа на выпускной.
Как лучше не делать?
На какой бы бюджет ни был рассчитан наряд, важно проследить, чтобы образ смотрелся гармонично.
«Меня как стилиста в образах на выпускной бесит то, что платье может не совпадать с типажом самого человека. У выпускника — ещё переходный момент: формируется фигура, лицо, бывают гормональные перепады. Хорошо, если девушка или парень за собой ухаживают: с чистым лицом и головой в красивом наряде. Это смотрится “вкусненько”».
Но когда платье выбирается просто потому, что оно красивое, а человеку оно не подходит, то тут появляются вопросы. Конечно, с другой стороны, такое помпезное мероприятие бывает один раз. При этом нестыковка лица и наряда раздражает — можно учесть особенности внешности и фигуры и преподнести образ «вкусно».
Как выбрать?
Дизайнер отметила важность того, чтобы наряд подходил под особенности внешности, фигуры, макияжа и правильно был выбран по цвету.
«У меня была история, когда девушке на выпускной покрасили лицо и шею в какой-то бронзово-коричневый, но при этом у нее была открытая спина в платье, белая. Если накраситься под свой цветотип, то всё совпадёт. Важно продумать макияж», — рассказывает Ксения.
Ещё один ключевой момент — ткань. Она может быть праздничной и повседневной. Например, атлас больше подходит под мероприятия, а джинса больше подходит для ежедневной носки.
«Ситец или хлопок на таком мероприятии будут теряться, хотя и с ними довольно много вариаций. Я бы убрала также плотный атлас и бархат — для лета они не подходят. Это история на прохладный выпускной. Но как мы угадаем? Хорошо будут смотреться вискоза, лиоцелл, модал, хоть они и подороже. Простое платье из хорошей ткани, которое можно будет потом ещё куда-нибудь носить — отличный выбор», — отмечает стилист.
При этом простое платье можно интересно стилизовать. Например, добавить яркие туфли, перья, сделать необычную причёску, добавить нестандартную сумку. Ещё один лайфхак от стилиста — на обычное платье надеть прозрачное или кружевное дополнительное платье и зафиксировать одним или двумя красивыми ремнями.
«Это будет проще, потому что в самом платье нет лишних деталей. А потом можно всю эту “мишуру” снять и носить обычным платьем. Потенциал вещей ограничивается только вашей фантазией. Конечно, я понимаю, что выпускникам хочется чего-то классного, а не думать, сколько раз я ещё надену это платье. Поэтому стоит отталкиваться от бюджета, собственных представлений. Но я не понимаю, для чего на один раз брать очень дорогое платье, если можно собрать образ по бюджету», — подчёркивает Ксения.
Важно определиться с длиной платья. Слишком длинные могут оказаться для многих неудобными, особенно если выпускной длится всю ночь. Ксения советует сделать акцент либо на коротком платье, но с закрытым верхом, либо на наряде с открытыми плечами, но с длинной юбкой.
«Брать платье в пол, чтобы это всё волочилось по земле ради одного красивого фото, а потом полы в руках держать, я бы не советовала. Лучше выбрать комфортную длину, но не выше середины бедра. Это опасная длина даже для молодых и красивых ног. Это уже намёк на какую-то сексуальность, которая здесь лишняя. Бывает, что такое короткое платье ещё и без бретелей и рукавов. Ни присесть, ни встать, ни руки поднять, потому что всё вываливается, либо не дышать, чтобы оно сидело плотно. Всё-таки это история про юношество», — отмечает эксперт.
Можно также посмотреть варианты с отстёгивающимися юбками. Это так называемые платья-трансформеры. Однако стилист предупреждает, что такой вариант может влететь в копеечку, да и найти такую одежду в Омске непросто. Придётся заказывать на маркетплейсах или пошить в ателье.
«Не знаю, сколько это стоит, но предполагаю, что очень дорого. Я предлагаю самой собрать такой элемент одежды. Взять обычное платье и на него дополнительно что-то надеть, например, кружевную юбку», — отмечает эксперт.
В случае с мужским нарядом всё куда проще. Главная задача — не «уйти» в повседневность. Стилист отмечает, что на мероприятии лучше не использовать спортивные вещи, джинсу, мешковатые вещи.
Можно попробовать более облегчённый фасон брюк, нежели в обычной школьной форме, неприталенные несинтетические рубашки, поло. Вдохновляться можно стритстайлом (или уличной модой). Например, надеть оверсайз-футболку с костюмными брюками и кедами. Если ещё и волосы вьются, то получится наряд в итальянском стиле.
«Рекомендации для парней такие: не синтетика и не чёрный цвет. Можно рассмотреть льняные костюмы или, если нужно подешевле, с добавлением льна. Это будет смотреться интересно и по-летнему. Можно выбрать костюм или отдельно посмотреть брюки со стрелками, рубашку и жилет. Пиджак летом не всем нужен, разве что девушке отдать, когда похолодает. Можно вдохновляться стритстайл-образами. Посмотреть, как обычные вещи носят интересно и необычно. Из простых вещей можно собрать много креативного», — отмечает Ксения.
Где покупать?
Где брать одежду, зависит в большей степени от бюджета родителей выпускника. Стилист поделилась советами, как не переплачивать за образ на выпускной.
"На распродажи я бы сейчас не рассчитывала. Было много межсезонных распродаж, когда продавали всё и с хорошими скидками. Но сейчас они будут только в середине июля. Магазины тоже знают, что сейчас выпускные, маркетинг никуда не ушёл. Я бы посоветовала ориентироваться на бюджет и на то, что вы берёте.
Если это простое платье, то можно посмотреть его в недорогих сегментах. Главное, чтобы оно хорошо село. Не обтягивало, не висело мешком, а подчёркивало фигуру. Сильно много денег вкладывать в наряд на один раз я не вижу смысла.
Если хочется пофантазировать, можно поискать вещи в секонд-хендах. Там необычных вещей в разы больше, стоят они дешевле. Если есть творческая жилка — можно из этих вещей ещё что-то сделать. Возможно и просто что-то хорошо сидящее найти, но это непросто. Секонды — это дело поиска. На это нужно много времени.
С парнями проще. Просто проследить, чтобы рубашка была не из синтетики. Жилетку можно поискать в секондах или пошить, походить по магазинам среднего ценового сегмента. Не надо идти туда, где продают только костюмы. Там всегда дороже. Да, может, качественнее, и при вас наряд могут подшить. Зачем искать суперкачественный материал на один раз? Подростку может разонравиться, он может запнуться, сесть на краску, упасть", — отмечает Ксения.
А если плохая погода?
«Утеплиться», если на дату выпускного выпадет плохая погода, можно тоже стильно. Девушки могут поискать в своём гардеробе подходящий жакет, а парни — пиджак.
"Главное, чтобы это не выглядело костюмом на свадьбу. В специализированных магазинах — как раз такая история. Поэтому чем проще магазин, тем прикольнее вещь можно найти. Не тушуйтесь заходить в женский отдел, чтобы найти одежду парням. Сейчас и для девочек шьют оверсайз, одежду без выточек. Так что можно что-то найти и отлично носить.
Девочкам можно поискать приталенный жакет, в летних цветах, если не предполагается бордового или тёмно-зелёного, например, платья. Жакет можно сделать элементом образа, накинуть на плечи. Если совсем холодно — застегнуть на запах и добавить ремень. Дойти до места, где празднуют выпускной, можно и в тренче, и в летнем пальто. Важно подобрать образ под свою внешность ещё и для того, чтобы взять такие вещи уже из своего гардероба, а не докупать их отдельно", — отметила Ксения.