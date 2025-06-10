Омский стилист Прошлакова рассказала, как выбрать наряд на выпускной

«Брать платье в пол, чтобы это всё волочилось по земле ради одного красивого фото, а потом полы в руках держать, я бы не советовала. Лучше выбрать комфортную длину, но не выше середины бедра. Это опасная длина даже для молодых и красивых ног. Это уже намёк на какую-то сексуальность, которая здесь лишняя. Бывает, что такое короткое платье ещё и без бретелей и рукавов. Ни присесть, ни встать, ни руки поднять, потому что всё вываливается, либо не дышать, чтобы оно сидело плотно. Всё-таки это история про юношество», — отмечает эксперт.